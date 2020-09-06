سقوط تشكيل عصابي في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وإعادة المسروقات

أنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (بطارية سيارة "مجهولة المصدر- مفك ومفتاح عدة) بحوزة (عنصر إجرامى سبق إتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا).. وبمناقشته أقر بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأضاف بإرتكابه (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بحوزة عميله "سيئ النية" -له معلومات جنائية - تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

https:www.elfagr.com3947530

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

أخبار تهمك

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ أقل من ساعتين

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 18 ساعة

تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ ساعة الا ربع

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 19 دقيقة

40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

09:38 ص

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

12:02 م

ريال مدريد يقترب من كافاني

11:52 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب