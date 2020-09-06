عودة دورات معهد الإذاعة والتليفزيون

أعلن معهد الإذاعة والتليفزيون عن عودة الدورات التدريبية مرة أخرى بعد توقف 5 أشهر منذ انتشار فيروس «كورونا» داخل مصر، ووضع المعهد عدة إجراءات وقواعد لفتح باب التدريب مرة أخرى، تجنباً لأى عدوى أو إصابة قد تحدث داخل المعهد.





وأكد مصدر من داخل المعهد، أن القائمين عليه خلال هذه الفترة يتواجدون بشكل مستمر داخله، وذلك لإعادة ترتيب المقاعد بشكل يتناسب مع الظروف الجديدة فيما يخص «فيروس كورونا»، حيث إن التباعد هو السمة الأساسية فى المعهد بعد العودة، ولا يجوز للطلبة الجلوس بجانب بعضهم البعض.





ولأن التدريب على بعض مبادئ الإعلام داخل معهد الإذاعة والتليفزيون يتطلب عدم ارتداء الكمامة، وأبرز هذه المبادئ مخارج الألفاظ والتدريب على طبقات الصوت وغيرها من قواعد تعليم المهنة، قرر القائمون على المعهد وضع عدة شروط بخصوص هذا الشأن، وهو التدريب على هذه القواعد بشكل مختلف عما قبل، عن طريق توزيع الأدوار بحيث أن يكون عدد المتدربين على هذه القواعد عدد قليل، ومن المقرر أن يوفر المعهد المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية فى حالة عدم التزام أى شخص من المتدربين.







