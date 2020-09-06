لينك بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات 2020 (وزارة التربية والتعليم السعودية)
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:01 م
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لينك بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات 2020 (وزارة التربية والتعليم السعودية)
بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التدريب الصيفي للمعلمين و المعلمات هو نظام اطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية لرفع كفاءة المعلمين و المعلمات خلال الاجازة الصيفية لمواكبة التطور و استفزاز ملكات المعلمين على استحضرا كامل ملكتهم و طافتهم العلمية و المعرفية من خلال قرصات تمنح لهم صيفيا بتم الاشتراك بها من خلال عدة شروط و توافر عدة متطلبات.
بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات
حيث تعتمد فكرة التدريب الصيفي على مواكبة التطور العلمى و العملى للمعلم و منحه الاحتياجات الدراسية اللازمة لتعليم الطلاب مع الارتقاء بالاخلاق المهنية و التربوية لذا فان المملكة تحرص على توفير التدريب الصيفي لكل المعلمين و المعلمات فى مختلف انحاء المملكة حيث يوفر العديد من البرامج المتخصصة لرفع السلوك التعليمي و الاداء التربوي كما ترفع الخبرات التربوية و تزويد المعلمين بكل ما هو متطور و عصرى مع الحفاظ على القيم الاجتماعية و الهوية الوطنية.
كيفية التدريب في منصة التدريب الصيفي
و اعلنت الوزارة فى وقت سابق عن كيفية التسجيل فى منصة التدريب الصيفي للمعلمين و المعلمات من خلال الدخول على بوابة المنصة (اضغط هنا) بعد الدخول على نظام نور التعليمي ثم اختيار الترديب الصيفي و بعدها تظهر مجموعة من القرصات او البرامج المقترحة فيتاح للمعلم او المعلمة الاختيار بينها بما يناسب ظروف كل مستخدم و بعد اختيار البرامج المقترحة يتم الضغط على تسجيل ثم ارسال ليتم التسجيل فى التدريب الصيفي.
لينك بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات 2020 (وزارة التربية والتعليم السعودية)
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