باحث: إبراهيم منير أحد صقور تنظيم الإخوان وهو امتداد للمرشد السابق (فيديو)

أكد منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، أن إبراهيم منير هو أحد صقور تنظيم الإخوان وامتداد لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد السابق وخرج من مصر في 1928، وكان متهما بمحاولة عمل انقلاب على الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الناصر مع سيد قطب.





وقال الباحث في شئون الحركات الإرهابية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن إبراهيم منير خرج من مصر قبل 35 عاما وطلب اللجوء السياسى من بريطانيا وفتح مكتبا لمعاونة الإخوان في مصر التي تضم رأس التنظيم، وأقام في لندن وتولى قيادة التنظيم الدولى للإخوان، وفى ثورة 30 يونيو تم استدعاؤه وتعيينه نائبا للمرشد العام للإخوان بقرار من محمود عزت وبعد القبض على محمود عزت تم تمريره كمرشد أو قائم بأعمال المرشد".





وأوضح "منير"، أن هناك أسبابا كثيرة لرفض شباب الإخوان لإبراهيم منير لأنهم يرون أن هذه القيادات مسئولة مسئولية تامة عن إخفاقات الجماعة خلال الفترة الماضية فضلا عن الفساد المالى والتنظيمى والإدارى والأخلاقى والتنظيمى.





وأشار إلى أنه امتداد لمجموعة الصقور ومسئول بإنشاء الميليشيات المسلحة مثل حسم والعقاب الثورى وسواعد مصر ولواء الثورة وغيرها من الميليشيات المتطرفة التي نفذت عمليات إرهابية وتخريبية.





وتزايدت حالة الانقسام والتفكك بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عقب القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.





انقسام الإخوان

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، حدوث حالة من الانقسام في صفوفها، بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض على القيادى محمود عزت، حيث لن يستطيع أحد شغل مكانه.





تخوف قيادات الإخوان

وتسيطر مشاعر الخوف والقلق، على جماعة الإخوان الإرهابية، فور تداول معلومات، بشأن الإبلاغ عنه من تركيا، في ظل الخلاف الخفي بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمسؤولين في تركيا.





وتتسبب تلك الحالة في قلق بالغ داخل صفوف أعضاء الجماعة الإرهابية، حيث أعطت قيادات التنظيم الدولي تعليماتها لعناصر الإخوان في تركيا بضرورة البحث عن مأوى آخر فورًا وعدم الانتظار، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من عمليات توقيف جديدة.





انهيار الإخوان

ونظرًا لفقدانها، أحد أهم أذرعها التنظيمية، المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، ينهار تنظيم الإخوان ويلفظ أنفاسه الأخيرة.





وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.





وقالت وزارة الداخلية، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وكان محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام منذ 2013، عقب ضبط المرشد محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة.



