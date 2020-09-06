اليابان تعلن تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الأحد، 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يعد انخفاضًا عن 181 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

 

وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، لايزال عدد الحالات الحرجة من مرضى كورونا المصابين بأمراض أخرى يقف عند 27 حالة فقط.

 

وقد أوضحت حكومة طوكيو أن العدد التراكمي للمصابين بالفيروس التاجي في العاصمة اليابانية ارتفع إلى 21 ألفا و722 حالة، بمن فيهم ما لا يقل عن 369 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية، عن فرض حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد بعد انتشار حاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين.

 

وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي: "نشهد انتشارا كثيفا للعدوى ونعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس، مضيفا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.

 

وتم اكتشاف 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا، ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية.

 

وهناك حوالى 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات ولطالما كان وجودهم في الجزيرة قضية حساسة.

 

يذكر أن اليابان سجلت حوالي 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير الماضي، فيما ارتفع عدد الإصابات منذ إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي.

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فيروس كورونا طوكيو اليابان

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