ريال مدريد يقترب من كافاني

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
كافاني
كافاني
وكالات
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دخل نادي ريال مدريد الإسباني الصراع على ضم إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشفت شبكة ‘‘إي أس بي إن" العالمية عن أن ريال مدريد سيدخل الميركاتو الصيفي بهدوء شديد لذلك سيحاول تقليل النفقات من خلال التعاقد مع كافاني صاحب الـ33 عامًابعد أن فشل في تأمين انتقاله إلى أتلتيكو مدريد أو بنفيكا منذ مغادرته ملعب حديقة الأمراء.

 

ومن الممكن إرسال لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة لنادٍ آخر ويمكن أن يكون كافاني بديلًا لكريم بنزيما.

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