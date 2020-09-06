بعد تحسن الأحوال الجوية.. فتح طريقي القصير والوادي الجديد أمام حركة السيارات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريقي القصير إتجاه قفط، والوادي الجديد إتجاه الأقصر، أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد عن غلق طريق سوهاج اتجاه قنا علي الطريق الصحراوي الغربي لوجود سيول، وغلق طريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، قفط اتجاه القصير، وسفاجا اتجاه سوهاج.

كما أغلق طريق الأقصر اتجاه نجع حمادي، الأقصر اتجاه الوادي الجديد، إضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي من محافظة قنا إلى محافظة سوهاج.

وشدد مدير المرور على القوات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ 41 دقيقة

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 18 ساعة

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

09:38 ص

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

12:02 م

ريال مدريد يقترب من كافاني

11:52 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب