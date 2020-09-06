بعد إصابتة بمرض السرطان.. جمال يوسف يتصدر ترند جوجل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الفنان جمال يوسف، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد الأعلان عن مرضه بسرطان البلعوم الذي تمكن منه واصبحت حالته الصحية في تدهور.


وكان نشر المخرج تامر حمزة، صورة جمال يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوا له، جمال محتاج دعواتنا".


يشار إلي أن الفنان جمال يوسف، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدراميه مع أكبر النجوم في مصر، لكنه لم يحصل على الفرصه الحقيقة التي تجعله ضمن الأسماء الفنانين الكبار.

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