تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة0.17% في مستهل التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 13.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8031.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% رابحاً 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 9484.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.





وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، تلاه قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.75%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.88%.