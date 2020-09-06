" المصرية الكويتية" ترفع حصتها في "الدلتا للتأمين" الي 61.5%

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم أن الشركة القابضة المصرية الكويتية، رفعت حصتها في رأسمال شركة الدلتا للتأمين، من 56.5 % إلى 61.5 % ، حيث أن الشركة القابضة قد قامت بشراء  1.57 مليون سهم في رأسمال الدلتا للتأمين، بقيمة 36.22 مليون جنيه، بمتوسط سعر 23 جنيهاً.

وحققت الدلتا للتأمين خلال العام المالي 2019-2020 صافي ربح بلغ 183.56 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 135.79 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وذكرت الشركة، أن الارتفاع في صافي الأرباح المحققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 للقوائم المالية المستقلة والمجمعة إلى تحسن النتائج التأمينية، وكذا الزيادة في صافي الدخل من الاستثمارات.

وارتفع إجمالي الإيرادات خلال العام، ليصل إلى 754.45 مليون جنيه، مقابل 592.74 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت خلال العام المالي، لتصل إلى 109.4 مليون جنيه، مقابل 88.23 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة 9.2% ليصل سعره حتي الأن الي 23 جنيه.

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