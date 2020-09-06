فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

أعطى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر بشأن رحيل المهاجم النيجيري جونيور أجايي خلال سوق الانتقالات.





وقال مصدر مطلع داخل مجلس إدارة الأهلي، أن فايلر قام بإبلاغ لجنة التخطيط بالفريق الأول، بأنه يرحب برحيل أجايي، إذا تلقى عرضاً مناسباً.





وشهدت الفترة الحالية، تراجعاً كبيراً في مستوى جونيور أجايي، حيث أثار العديد من الانتقادات بين جماهير النادي الأهلي حول مستواه.





وينتظر الأهلي وصول عروض رسمية للتخلي عن أجايي، من أجل رحيل نجم الرياضي الصفاقسي السابق.





ويريد فايلر تعويض رحيل أجيي، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، حيث تشير التقارير إلى أن الأهلي يضع نصب أعينه ضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي.