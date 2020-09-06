"دومتي " توقع إتفاقية تعاون مع شركة ألبان عالمية لتطوير صادرات الجبن إلى أفريقيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
دومتي
دومتي
نيفين سمير
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علمت البورصة المصرية اليوم ، أن شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي  قد وقعت  على مذكرة تفاهم مع شركة FRIESLAND CAMPINA رابع أكبر شركة ألبان في العالم، وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركيتن لتطوير صادرات الجبن إلى الدول الإفريقية بشكل أكبر.



وحققت دومتي أرباحاً بلغت 63.83 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 66.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 31.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 37.4 مليون جنيه في الربع الثاني من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 58.05 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57.29 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2010.

وارتفع السهم اليوم بنسبة 0.83% محققاً سعر يصل الي 6.1 جنيه.

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