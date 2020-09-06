مسؤول يوناني: أردوغان يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال مسؤول يوناني، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية.

 

وأكد المسؤول اليوناني، أن بلادع قادرة على التصدي لأطماع الرئيس التركي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكّل عاملا لعدم الاستقرار شرقي المتوسط.

 

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في وقت سابق، أن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض.

 

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.

 

وقد اتهمت اليونان، في وقت سابق، تركيا بمواصلة تصرفاتها الاستفزازية ورفض دعوات الحوار في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين على خلفية مطامع أنقرة في حقول نفط وغاز بالمياه الاقتصادية لأثينا .. وفق "العين الإخبارية".

 

وقال بيان لوزارة الخارجية اليونانية إن أثينا ستواصل عقد الاتفاقات بشأن تعيين حدودها البحرية مع جميع دول المنطقة استنادا إلى القوانين الدولية.

 

وشدد البيان على أن أثينا لن يتم ابتزازها، وعلى تركيا الكف عن إثارة المتاعب وتقويض الاستقرار.

 

وأطلقت تركيا الشهر الماضي عملية استكشافية لحقول النفط والغاز شرق المتوسط وجددت مهمة أخرى في إجراء انتقده الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية.

 

والإثنين أعلنت تركيا تمديد التنقيب غير القانوني للسفينة أوروتش رئيس حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان من المقرر سابقا أن يعمل حتى الأول من سبتمبر.


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