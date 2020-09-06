تطوير العشوائيات عن الأسمرات: "كانت جبلية وبيطلعوا علينا بسلاح" (فيديو)

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بحركة البناء والتطوير والتعمير، معلقا: "الدولة مش بتستخسر وبتعمل تنمية عمرانية".





وأشار "الحنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مكان مشروع الأسمرات كان عبارة عن منطقة جبلية، وبها خطوط غاز، وضغط عالي، معلقا: "رحت المنطقة وهى جبلية، وكان بيطلع علينا ناس بسلاح".





وأضاف أن هناك دول تريد أن تحتذي بالتجربة المصرية في تطوير العشوائيات، موضحا أنهم يعملون على تطوير المناطق غبر الآمنة أولا لما تشكل من خطورة على حياة المواطن، منوها بأن عدد المستقيدين بتطوير هذه المناطق يصل إلى مليون نسمة.





وفي سياق آخر، استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





والتقى وزير الإسكان، بشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.





وخاطب الوزير شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، قائلا: "نحتاج إلى دفعة كبيرة فى معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الفريد من نوعه، ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين."





وطالب الوزير بالإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع، وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.





وتجول الوزير ومرافقوه، بجميع قطاعات المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة الجاري تنفيذها، وتفقد أعمال الزراعة، والتبليطات، والمشايات، والإنارة، وموقف الأجزاء المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بجودة جميع الأعمال المنفذة.





واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات.





تجدر الإشارة إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، ويستمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



