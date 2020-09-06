كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

بدأ طلاب الثانوية العامة ينشغلون بنتيجة الدور الثاني من أجل إنهاء دراستهم في المرحلة الثانوية وخوض تجربة تعليمية جديدة بالجامعات، من خلال التقديم في التنسيق، بعد أدائهم تلك الاختبارات في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".





وكانت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، بدأت في 22 أغسطس الماضي، بنفس الإجراءات الاستثنائية والوقائية التي طبقت على امتحانات الدور الأول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا رغم قلة أعداد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بهذا الدور.





ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلى 110900 طالب وطالبة، ويبلغ عدد لجان السير 351 لجنة على مستوى الجمهورية.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020:





- من المتوقع الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني، الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح في جميع المواد.

- لم ينتهي المعلمين المنتدبين من أعمال تقدير كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني.





- يمكن لجميع طلاب المدارس التعرف على النتائج من خلال بوابة الوزارة وذلك بعد إكمال عملية التصحيحات النهائية الخاصة بكل طالب.





- بإعلان نتيجة الدور الثاني، يمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلال الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاص بالوزارة ثم انتقل إلى قسم النتائج، بعد فتحه ستظهر صفحة بفروع الأدبية والعلمية، ويختار الطالب القسم المخصص له، ثم يضيف رقم الجلوس في المربع أمامه، ثم انقر فوق بحث، ليتم عرض صفحة توضح نجاح الطالب أو رسوبه.





- يمكن لجميع الطلاب الناجحين التقدم والمشاركة في التنسيق، ويقوم بسرد رغباته على موقع التنسيق، ثم يختار الجامعة المناسبة.





يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%، وكانت آخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدي.



