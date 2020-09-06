تعرف على مجموعة الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أجريت قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأمس، والتي ستقام فعاليتها في مصر خلال شهر يناير المقبل، وأسفرت القرعة عن بعض المجموعات نارية.

وأوقعت القرعة منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة، وذلك بجانب منتخبات الارجنتين والبحرين والكونغو، وسوف تكون تلك المجموعة متوازنة بالنسبة لبعض المجموعات الأخرى في البطولة.

واختار منتخب مصر منظم البطولة أن يتواجد في المجموعة السابعة بجانب منتتخبات "السويد - التشيك - ممثل قارة أمريكا الجنوبية".

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي :-

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية.

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب.

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.

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