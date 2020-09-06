بعد انتقاد ملابسها.. هالة صدقي: "المايوه بالنسبة لي زي الفستان"

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تعرضت الفنانة هالة صدقي، للانتقاد من قبل متابع لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث قام بانتقاد ملابسها التي ظهرت بها وهي جالسة في البحر على أحد المراكب، وطالبها بعدم ارتداء الملابس المكشوفة.





وكتب المُتابع في تعليقه على الفيديو الذي قامت بنشره لها وهي جالسة في البحر على أحد المراكب، وتقوم بالغناء: "نصيحة مني ليكي من الأحسن تلبسي متغطي"، فردت عليه قائلة: "لما أنزل أعوم وأتمرن أكيد مش هلبس متغطي والإ هبقى عبيطة، المايوه بالنسبة لي زي الفستان، بس الناس المريضة اللي بتشوف كل ست بطريقته".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.