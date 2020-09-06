هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المؤسسات الأجنبية علي الأسهم القيادية، .وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوي الـ 11124 نقطة بنسبة هبوط 0.5 %

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13049 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.