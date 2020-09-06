هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المؤسسات الأجنبية علي الأسهم القيادية، .وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوي الـ 11124 نقطة بنسبة هبوط 0.5 %
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13049 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الخميس الماضي يغلق المؤشر الرئيسي دون مستوى ال 11200 نقطة عند 11180 نقطة بتراجع 0.3% ، بعد أن تحولت كافة المؤسسات للبيع على معظم القياديات و التجارى الدولى ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبى 0.78% بمشتريات من الافراد المصريين على اسهم منتقاه من الصغيرة و المتوسطة و بعض الاسهم الخبرية ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.111 مليار جنيه ، بحجم تداول 375 مليون سهم ، من خلال 40453 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 46% ـ بالتداول على 189 ورقة مالية ربحت منها 78 ورقة و تراجعت 85 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 26 ورقة مالية دون تغيير ، لينهي رأس المال السوقى للشركات المقيدة على زيادة طفيفة بلغت 0.559 مليار جنيه مسجلا 627.350 مليار جنيه.
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