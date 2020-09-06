موعد امتحان القبول.. تفاصيل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

Advertisements



بالتزامن مع قرب إجراء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، تكثر تساؤلات الطلاب، بشأن موعد الامتحان وطريقة التأدية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.



١. تبدأ امتحانات الطلبة المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2020،2021، في 13 سبتمبر الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته.



٢. تعقد اختبارات القبول إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم.



٣. ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته في المرحلة الإعدادية.



٤. عقب انتهاء الاختبارات الإلكترونية، يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.



٥. وجاءت قواعد المفاضلة عبارة عن: اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكونات الاختبار الإلكتروني على حدى، ومعيار النجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات.



٦. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذي تم تنسيقه وتسكينه على إحدى مدارس المتفوقين بطلب تحويل لأي مدرسة أخرى.



٧. تعمل مدارس المتفوقين بنظام داخلي، يختلف عن المدارس الأخرى.



٨. وتشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 20192020 من جميع المحافظات.



٩. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1102020 عن 18 عامًا، مع اجتياز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.



١٠ وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.



١١. وجوب تسديد مقابل أداء امتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين، 150 جنيه مع إرفاق إيصال السداد ضمن أوراق التقدم.



١٣. وتتواجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حاليا في كل من محافظات: "الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا".



وتشترط مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للتقدم للاختبارات، أن يكون الطالب حاصلًا على 98% في المرحلة الإعدادية، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد "العلوم-أو الرياضيات-أو اللغة الإنجليزية"، أو يكون المتقدم حاصلًا على 95%، ويشترط حصوله في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين من السابق ذكرهما.