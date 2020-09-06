تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.92% خلال التعاملات الصباحية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوف بنسبة 0.92% خاسراً 21.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 193 مليون سهم محققة ما قيمته 112.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1973 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وهبطت 6 قطاعات بسوف دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 1.97%، 0.03%، على التوالي.
 
وقفزت 10 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.72%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2%.

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