غدًا.. فتح باب التقديم للطلبة السودانيين للدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
الخشت
الخشت
أية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولة السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقره الحالي بالحرم الجامعي، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 بكليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة، اعتبارًا من غد الإثنين 7 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاستعدادات تجرى في الوقت الحالي، لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عقد الدكتور محمد الخشت اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الإستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية.

جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان، لكنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع داخل الحرم الجامعي لاستقبال الطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة بجامعة القاهرة، وتم إعداد وتخريج العديد من الكوادر السودانية في مختلف المجالات والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن في عدد من الوزارات والمؤسسات السودانية والدولية.

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