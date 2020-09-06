الزمالك ضد طلائع الجيش.. تعادل في لقاءات "سبتمبر" ورقم قياسي لـ"العندليب"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 / 2020.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة (14 انتصارا – 6 تعادلات – 4 هزائم)، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة (5 انتصارات – 11 تعادل – 8 هزائم).

تاريخيًا، يتفوق الزمالك على نظيره طلائع الجيش قبل مواجهة اليوم، حيث سبق وتقابل الفريقين في 31 مواجهة رسمية (29 بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 17 مباراة، مقابل 7 انتصارات للفريق العسكري، وحسم التعادل 7 مباريات (6 إيجابي – 1 سلبي).

سجل لاعبو الزمالك 61 هدفًا في شباك طلائع الجيش خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 34 هدفًا من لاعبي الفريق العسكري.

يعد عبد الحليم علي نجم الكرة المصرية والزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، حيث سجل 5 أهداف، يليه محمود علاء مدافع الأبيض الحالي برصيد 4 أهداف.

أول مواجهة جمعت الزمالك وطلائع الجيش كانت في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز موسم 2004 / 2005 وفاز الفريق الزملكاوي بنتيجة 3 / 1 سجل الأهداف (عبد الحليم علي "هاتريك") وسجل للجيش اللاعب (حسن موسي).

خرج الزمالك بـ"شباك نظيفة"  في 8 مباريات خلال مواجهاته السابقة ضد طلائع الجيش، مقابل 3 مباريات فقط حافظ خلالها الفريق العسكري على نظافة شباكه أمام الفريق الأبيض.

أكبر انتصار شهدته مباريات الزمالك ضد طلائع الجيش، حققه الفارس الأبيض بنتيجة 6 / 1 في لقاء الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015، سجل الأهداف (مؤمن زكريا "هاتريك"  - خالد قمر – محمد عبد الشافي – عبد الله سيسيه) وسجل للجيش (أوسو كونان).

3 لاعبين سجلوا "هاتريك" للزمالك خلال مبارياته ضد طلائع الجيش: عبد الحليم علي – مؤمن زكريا – محمود علاء، ولم يسجل أي لاعب "ثلاثية" للفريق العسكري في مواجهات الفريقين.

تقابل الزمالك وطلائع الجيش 4 مرات خلال شهر "سبتمبر"  قبل لقاء الليلة، فاز كل فريق في مباراتين، حيث فاز الفريق العسكري 2/1، 1/0 عامي 2007، 2008 على الترتيب، بينما فاز أبناء ميت عقبة 6/1، 3/0 عامي 2014، 2018 على الترتيب.

آخر مواجهة جمعت الزمالك وطلائع الجيش كانت في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز بالموسم الحالي، وفاز الفريق العسكري بنتيجة 3 – 2 سجل الأهداف (ناصر منسي – محمد شحاتة – أحمد سمير)، وسجل ثنائية الأبيض (مصطفي محمد – كريم بامبو).

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