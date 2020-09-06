أحمد أبو السعود أخصائي تأهيل بالقومي وعاطف مديرا لشئون اللاعبين

Advertisements



قرر مسئولو مجلس إدارة نادي القومي، تعيين أحمد أبو السعود، في منصب أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب بالفريق بدورى القسم الثالث.



وقد انضم أبو السعود فى تدريبات الفريق ، ليباشر مهام عمله خلال الاستعداد لأستئناف الموسم الحالي.



وعاد الفريق لمواصلة تدريباته ، بعد اجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، استعدادا لاستئناف دورى القسم الثالث المقرر اقامته فى بداية الشهر المقبل.



ويستعد القومي لمواجهة الدخان بملعب الأخير، فى اطار الجولة الرابعة والعشرين من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



كما تقرر تعيين أحمد عاطف، المدير الإداري السابق للفريق، في منصب مدير شئون اللاعبين.



يذكر أن عاطف شغل منصب إداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس موسم 2016-2017 وصعد مع الفريق للقسم الثاني، وعين مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي للشمس موسم 2017-2018 فى القسم الثاني، وعين مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي الموسم الجاري.

