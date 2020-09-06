اندلاع حريق ضخم بغابات ولاية كليفلاند الأمريكية

اندلع حريق ضخم بمطنقة الغابات بولاية كليفلاند الأمريكية، وانتشر على أراض تبلغ مساحتها 120 هكتارا على الأقل، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقال هيئة غابات كليفلاند، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إن فرق الإطفاء التابعة لها ولمكتب مكافحة الحرائق في دائرة سان دييغو تعمل على إخماد حريق اندلع في وادي جاباتول قرب مدينة ألباين.

وكتبت هيئة غابات كليفلاند، تغريدة أخرى، أكدت فيها أن الحريق طال 300-400 أكر، ما يساوي نحو 121 – 162 هكتارا، محذرة من أن النيران تنتشر بسرعة خطيرة.

وقد أعلن مكتب مكافحة الحرائق في دائرة سان دييغو، لاحقا أن مساحة الحريق وصلت إلى 1000 أكر، أي 405 هكتارات.