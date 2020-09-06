إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بمدينة برمنجهام البريطانية

أصيب عدد من الأشخاص، في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام ببريطانيا.

وأصدرت شرطة ويست ميدلاندز، بيانًا رسميًا قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وأضافت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".