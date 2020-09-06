11 فريقًا هزموا الزمالك (رايح – جاي) في الدوري.. هل ينضم إليهم طلائع الجيش؟

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش
علاء خليف
Advertisements
يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة ضد فريق طلائع الجيش مساء اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 / 2020.

يدخل الزمالك مباراة اليوم وفي جعبته 48 نقطة ويحتل "وصافة" الدوري خلف النادي الأهلي "المتصدر" بـ65 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويتطلع الفريق العسكري لتكرار فوزه على الزمالك هذا الموسم بعدما تغلب عليه بنتيجة 3 / 2 في لقاء الدور الأول بين الفريقين لمحاولة تحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة، وحتي ينضم لقائمة الأندية التي هزمت الفريق الأبيض (رايح - جاي) في بطولة الدوري عبر التاريخ.

واستطاع 11 فريقًا الفوز على الزمالك (رايح - جاي) في بطولة الدوري الممتاز عبر تاريخه (الإسماعيلي – الأهلي – حرس الحدود – المقاصة – الطيران – الترسانة – غزل المحلة – اسمنت السويس – المصري - بتروجيت – المقاصة)، وحدث ذلك (25) مرة، خلال 18 موسم بالبطولة المحلية.

ويعد الإسماعيلي أول فريق يفوز على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري موسم 1948 / 1949 حيث تغلب عليه 2/0، 2/1 على الترتيب، كما أنه أكثر الأندية تحقيقا لذلك الإنجاز بـ8 مرات.

ويعتبر موسم 2007 / 2008 أكثر المواسم التي شهدت هزيمة الزمالك (رايح – جاي) بالدوري، وتكرر ذلك أمام 3 أندية: الأهلي 1/0، 2/0، الإسماعيلي 1/0، 1/0، بتروجيت 1/0، 3/1، بينما خسر أمام فريقين ذهابًا وإيابًا في 5 مواسم بالبطولة (1974/1975، 2004/2005، 2008/2009، 2016/2017، 2017 / 2018). 
 
وتضم قائمة الأندية التي قهرت الزمالك (رايح - جاي) في بطولة الدوري الممتاز كل من:

- الإسماعيلي (8 مرات): 1948/1949، 1956/1957، 1962/1963، 2007/2008، 2008 / 2009، 2013/2014، 2015/2016، 2017/2018.

- الأهلي (6 مرات): 1950/1951، 1961/1962، 1998/1999، 2004/2005، 2007/2008، 2016/2017.

- حرس الحدود (مرتين): 2008 / 2009، 2009 / 2010.

- مصر المقاصة (مرتين): 2016 / 2017، 2017 / 2018.

- الأولمبي (مرة): 1965/1966

- الطيران (مرة): 1974 / 1975

- الترسانة (مرة): 1974/1975

- غزل المحلة (مرة): 1975/1976

- أسمنت السويس (مرة): 2004 / 2005

- المصري (مرة): 2005 / 2006

- بتروجيت (مرة): 2007 / 2008

أخبار تهمك

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق عن مستقبل كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

منذ 39 دقيقة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفقد 5 لاعبين أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 16 ساعة

40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ 17 دقيقة

أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بكورونا.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:59 ص

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

09:00 ص

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

09:31 ص

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

09:38 ص

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب