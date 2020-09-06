أغنية "الحساس" لحسين الجسمي تحقق 15 مليون مشاهدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تجاوزت أغنية "الحسّاس، للفنان حسين الجسمي، ١٥ مليون، مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


أغنية "الحسّاس"، لحسين الجسمي، تتناول كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب.


حيث تضمنت كلمات الأغنية الآتي: "يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن.. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".


يذكر ان اخر اعمال الجسمي، طرحه لاغنية "بالبنط العريض" والتي حققت نجاحا كبيرا ومن كلماتها: "اه لقيت الطبطبة واقوى لو منتاش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقا زي واحد جديد.. حبيبي خدها ومني ليك مشتريك اه مشتريك فوق ما تتصور كمان والوحيد لو ليك شريك لو انا هوصفك اوصف ايه عقد فل ابيض وفيه قلب بيدلدق حنان".

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