علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا بالإمارات

أفادت صحيفة البيان الإماراتية، بشفاء أول طفل في العالم كان يعاني من لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيه العلاج في مستشفى الجليلة بدبي.

ووفقًا لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، تم علاج وشفاء أول حالة في العالم لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وهي لطفل مواطن يدعى عبد العزيز.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية، أن مثل هذه الحالات تعتبر نادرة جدا، وأوضحت أنه "تم تطبيق العلاج بطريقة مبتكرة قام بها أطباء المستشفى وجار تسجيلها في المجلات العلمية المحكمة ليستفيد منها الأطباء حول العالم".

وكشف رئيس قسم الأمراض المعدية والالتهابات، وليد أبو حمور، أن الطفل أدخل إلى مستشفى الجليلة وكان وضعه الصحي في حالة حرجة للغاية بسبب وجود التهابات في أعضاء الجسم كافة، وقد أصبح المرض مستعصيا ومقاوما لكل العلاجات المتعارف عليها.

وقال أبو حمور: "وهنا فكرنا في عمل تبديل لبلازما الطفل، وخلال أسبوعين بدأ الطفل يستجيب تدريجيا للعلاج الجديد إضافة للعلاج الطبيعي... والطفل تعافى الآن".