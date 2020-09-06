تفاصيل شخصية سلوى عثمان في فيلم "صابر وراضي"

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تُشارك الفنانة سلوى عثمان في فيلم "صابر وراضي"، وتُجسد خلال الأحداث دور حماة الفنان احمد آدم.





وتتضمن أحداث العمل أغنية شعبية تحمل اسم "حملونى"، يتولى غنائها عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، ومحمود الليثي، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.





فيلم "صابر وراضي"، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، يوسف حسام، يسرا مسعودي، محمد مهران، وهو من تأليف محمد نبوي، علاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.





والجدير بالذكر أن سلوى عثمان، تُشارك حاليًا في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، إدوارد، أحمد زاهر، هيدي كرم، محمد مهران، عماد زيادة.





