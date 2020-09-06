فرقة "كلاكيت" على موعد مع جمهورها بالساقية 10 سبتمبر





تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل فرقه "كلاكيت" الغنائية، بقيادة المايسترو مازن دراز ، على خشبة مسرح "الحكمة"، في تمام الثامنة مساء الخميس 10 سبتمبر،









ومن المقرر أن تقدم "كلاكيت"، باقة من ألمع اعمالها التي تسعي من خلالها لأحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحه فنيه كاملة .







يذكر أن كلاكيت فرقة غنائية استعراضية مكونة من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور مازن دراز.







