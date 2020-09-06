كيليان مبابي يتغزل في طريقة فرنسا الجديدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
مبابي
مبابي
وكالات
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أبدى كيليان مبابي مهاجم فرنسا سعادته بالفوز على منتخب السويد 1-0 من توقيعه في إطار الجولة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

 

أثنى مبابي على طريقة اللعب التي اتبعها المدرب ديدييه ديشامب (3-5-2) في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول: "نظام جديد، نلعب خارج أرضنا، وكان لقاءً معقداً، قاتلنا جيداً، لم يكن الأمر سهلاً، هناك بعض التسلسلات التي يجب تذكرها، ولن يكون الأمر رائعاً على الفور، ولكننا رأينا أنه يمكن أن يكون أفضل".

 

وأضاف: "في طريقة 3-5-2 من الواضح أنني أقرب إلى مرمى الخصم، أنا سعيد جداً، لكنه يطابق أيضاً خصائص اللاعبين الآخرين في الفريق، نحن لسنا جميعاً في نفس الجاهزية البدنية، الأهم الفوز، لنبدأ هذه المرحلة بشكل جيد".

 

وعن وجوده ضد كرواتيا يوم الثلاثاء، قبل يومين من مباراة باريس سان جيرمان ولانس، ختم مبابي بقوله: "لا أعرف، سنرى مع المدرب، إذا كان يريدني أن ألعب، فسألعب بسعادة كبيرة، وإلا سأبقى على مقاعد البدلاء، كاحلي يؤلمني قليلاً، تعرضت لضربة لكنها ستتحسن في الأيام القليلة المقبلة".

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