إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بمدينة برمنجهام البريطانية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أصيب عدد من الأشخاص، في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام ببريطانيا.

 

وأصدرت شرطة ويست ميدلاندز، بيانًا رسميًا قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

 

وأضافت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

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