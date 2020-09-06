إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بمدينة برمنجهام البريطانية
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
وكالات
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أصيب عدد من الأشخاص، في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام ببريطانيا.
وأصدرت شرطة ويست
ميدلاندز، بيانًا رسميًا قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة
12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام..
تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".
وأضافت الشرطة:
"نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد
عدد الجرحى أو مدى خطورتها".
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