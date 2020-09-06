تعليق ناري من نجم الأهلي السابق عن مستقبل كهربا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على دخول محمود عبدالمنعم "كهربا" في أزمة مؤخرًا مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة مع الأهلي رغم أزمته الأخيرة".

وأضاف: " عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي".

وأتم: "جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي".

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على وادى دجلة ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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