باريس سان جيرمان يُنافس مانشستر سيتي على ضم كوليبالي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي ماهر حلمي
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دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى منافسة قوية مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لضم اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع مدافع نابولي كأولوية لضمه هذا الصيف لتعويض رحيل النجم الدولي البرازيلي تياجو سيلفا لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت التقارير الإيطالية أن نادي باريس يعلم صعوبة ضم اللاعب الذي يعتبر هدف اول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف أيضا.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد قدم عرضا لضم خاليدو كوليبالي مقابل 60 مليون يورو لكن رئيس نادي نابولي الإيطالي رفض وطلب مبلغ قدره 70 مليون يورو.

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