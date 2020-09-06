فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وافق على بيع نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي ولكن بشرط التعاقد مع بديل أجنبي قوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ المدير الفني السويسري لجنة كرة القدم في الأهلي بترحيبه ببيع أجايي في حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا له مما يسمح برحيله في نهاية الموسم الحالي خاصة بعد تراجع مستوى النجم النيجيري في الفترة الأخيرة.

وشدد المدير الفني السويسري على أن أجايي يعتبر من أفضل اللاعبين في صفوف المارد الأحمر إلا أنه رحب برحيل النجم النيجيري عقب نهاية الموسم الحالي في حالة تلقي إدارة القلعة الحمراء عرضًا مناسبًا له.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل أجايي بعد نهاية الموسم الحالي بعد ترحيب رينيه فايلر برحيله.

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فايلر رياضة بيع اجايي الاهلي

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