حسن شاكوش بصحبة إيهاب توفيق وصابر الرباعي وعمر كمال قبل حفل تونس









وعلق شاكوش عليها قائلاً: "حبايبي نجوم الوطن العربي، من قبل الحفلة النجم الكبير ايهاب توفيق والنجم الكبير صابر الرباعي" .



يذكر أن حسن شاكوش وجه رسالة لجمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.



ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس".















نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .وظهر شاكوش في الصورة بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق.