حسن شاكوش بصحبة إيهاب توفيق وصابر الرباعي وعمر كمال قبل حفل تونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر شاكوش في الصورة بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق.

وعلق شاكوش عليها قائلاً: "حبايبي نجوم الوطن العربي، من قبل الحفلة النجم الكبير ايهاب توفيق والنجم الكبير صابر الرباعي" .

يذكر أن حسن شاكوش وجه رسالة لجمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.

ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس".



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