في ذكرى ميلاده... تعرف على سبب رفض فؤاد المهندس مشاركة شويكار في مسرحية "أنا وهو وهي"

على خشبة المسرح بطلب زواجها، قائلًا: "تتجوزيني يا بسكويتة؟"، وتزوجا بعدها بعام في 1964.









تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الكوميديا الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي ولد في عام 1924، وهو أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، فقدم الكثير من الأعمال الكوميدية التي أضحكت الجميع.أحب فؤاد فؤاد المهندس شويكار حباً كبيرًأ ولكن قبل أن تنشأ علاقة الحب، رفض المهندس فى بداية معرفته بها ان تشاركه التمثيل بمسرحية "أنا وهو وهى" بعد أن رشحها له عبد المنعم مدبولى لأنه لم يكن يتخيل أنها تصلح للأداء الكوميدي.واعترض فؤاد المهندس على مظهرها وطريقتها، إلا أنه وافق مضطرًا وفوجئ بأدائها، لتنطلق من هنا قصة حبهم الكبيرة.وأثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، فاجأ المهندس شويكار