أوس أوس: عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل استمرار أزمة "كورونا" مغامرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أكد الفنان أوس أوس، إن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل استمرار أزمة "كورونا" بمثابة مغامرة.

وأضاف أوس أوس في تصريحات صحفية، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.

 "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

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