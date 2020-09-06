كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى أكد على عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى ،كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.

كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ، خلال الصيف القادم ، وطلب بيعهم.

ويذكر أن نادى الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك

منذ ساعة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 11 ساعة

حالة استغراب.. تعليق الوفود المشاركة في قرعة مونديال كرة اليد 2021

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عمرو أديب: "أردوغان هيضرب الإخوان بالجزم علشان يتصالح مع مصر"

منذ 18 دقيقة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب