رغم بقاء ميسي.. سواريز يُقرر الرحيل إلى يوفنتوس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

قرر النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية رغم اعلان ميسي بقاءه.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن سواريز ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف رغم تراجع ميسي بعد أن ابلغه المدرب الهولندي كومان أنه ليس ضمن خططه بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن الوجهة المقبلة للنجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز ستكون فى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أصبح قريب للغاية للانتقال له هذا الصيف.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد قدم عرض لضم سواريز براتب ضعف ما يتقاضه مع نادي برشلونة الاسباني.

أخبار تهمك

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

حالة استغراب.. تعليق الوفود المشاركة في قرعة مونديال كرة اليد 2021

منذ أقل من ساعة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عمرو أديب: "أردوغان هيضرب الإخوان بالجزم علشان يتصالح مع مصر"

منذ 18 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب