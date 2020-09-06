ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد 6 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يتواجد نادي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الأهلي 65 نقطة.

2- الزمالك 48 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 31 نقطة.

7- إنبي 31 نقطة.

8- مصر للمقاصة 27 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 27 نقطة.

10- الإسماعيلي 27 نقطة.

11- حرس الحدود 26 نقطة.

12- طلائع الجيش 26 نقطة.

13- وادي دجلة 26 نقطة.

14- الجونة 25 نقطة.

15- أسوان 24 نقطة.

16- المصري 21 نقطة.

17- اف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ 40 دقيقة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب