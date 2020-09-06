تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقًا، على انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز في بداية الموسم المقبل.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي وشريف إكرامي سيفيدان نادي بيراميدز من ناحية نقل الخبرات إلى اللاعبين في غرف خلع الملابس".

وتابع: "الفلوس فقط لا تكفي بيراميدز لتحقيق البطولات ولكن الخبرات لها دور وهذا سيتحقق من خلال خبرات إكرامي وفتحي".

وأضاف: "رمضان صبحب لا يمتلك الخبرات لنقلها في غرف خلع الملابس، ولكن يجب أن يركز لتقديم نفس المستوى الذي كان يقدمه مع النادي الأهلي".

أخبار تهمك

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ 39 دقيقة

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب