شاهد.. جوزيف عطية يغني بـ"الكمامة" ويشعل الأجواء في أحد الأفراح (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للفنان اللبناني جوزيف عطية، وهو يحيي أحد حفلات الزفاف خلال الأيام الماضية.

وظهر جوزيف وهو يتخذ كافة الاجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وظل يغني وهو مرتديا الكمامة، خلال حفل الزفاف.

وأشعل جوزيف الأجواء بالحفل وصدح بصوته مقدما أجمل الأغنيات والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

يذكر أن جوزيف عطية كان قد طرح أغنية صلوا لبيروت تعبيرا عن محبته لوطنه لبنان بعد انفجارات مرفأ بيروت الأخيرة.

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