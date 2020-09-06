كيف سيكون تشكيل ليفربول في حال ضم ألكانتارا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسابق نادي ليفربول الإنجليزي، الزمن، من أجل حسم التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ألكانتارا ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم القادم، وأبلغ إدارة ناديه برغبته في خوض تحد جديد، على الرغم من تتويجه بالثلاثية.

ومنذ إعلان ألكانتارا لتلك الرغبة، تم الربط بينه وبين الانتقال لنادي ليفربول، الذي تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أنه متحمس للإنضمام للريدز.

ويريد نادي بايرن ميونيخ 30 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، بينما ترى إدارة ليفربول أن المبلغ ضخم نسبياً، في ظل تبقي موسم وحيد على نهاية عقده.

وفي حال انضمامه، سيحل محل الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي أصبح على أعتاب الانتقال لصفوف برشلونة.
ومن الممكن أن تصبح تشكيلة ليفربول في حال انضمام ألكانتارا على النحو التالي.
حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبيرستون.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جوردن هيندرسون – فابينيو.
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.


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