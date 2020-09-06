"الرجل المثير".. هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد





شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، صورة لها برفقة الفنان السوري فراس سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت عليها قائلة: "هذا الرجل الوسيم السوري الأرجنتيني هو ممثل موهوب ومهندس ديكور ويتمتع بصوت جميل ورائع ، ​فراس سعيد​، أنا سعيدة أنني عملت معك أيها الرجل المثير".





يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل ​أسود فاتح​ وهو من بطولتها إلى جانب نخبة من الممثلين وهو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.