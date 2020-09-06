"الرجل المثير".. هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
لمياء علي
Advertisements
شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة لها برفقة الفنان السوري فراس سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت عليها قائلة: "هذا الرجل الوسيم السوري الأرجنتيني هو ممثل موهوب ومهندس ديكور ويتمتع بصوت جميل ورائع ، فراس سعيد، أنا سعيدة أنني عملت معك أيها الرجل المثير".
يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح وهو من بطولتها إلى جانب نخبة من الممثلين وهو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.