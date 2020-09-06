نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لجمال يوسف بعد إصابته بالسرطان









تعرض الفنان جمال يوسف لأزمة صحية حيث كشف المخرج تامر حمزة عن إصابته بسرطان البلعوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكر الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية، أن الفنان جمال يوسف أصيب بهذا المرض منذ ثلاثة أشهر ولكنه الآن في المنزل يتلقى العلاج وحالته في تحسن.وكان المخرج تامر حمزة كشف عن حالة جمال يوسف قائلًا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه".وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".