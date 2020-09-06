نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لجمال يوسف بعد إصابته بالسرطان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تعرض الفنان جمال يوسف لأزمة صحية حيث كشف المخرج تامر حمزة عن إصابته بسرطان البلعوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية، أن الفنان جمال يوسف أصيب بهذا المرض منذ ثلاثة أشهر ولكنه الآن في المنزل يتلقى العلاج وحالته في تحسن.

وكان المخرج تامر حمزة كشف عن حالة جمال يوسف قائلًا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه".

وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جمال يوسف الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ثاني المباريات الودية لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"مش نزلة برد".. التفاصيل الكاملة لمرض فيفي عبده الأخير

تامر حسني لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول"

رامي جمال لزوجته: "أنتِ ست جدعة قوي ومفيش في طيبتك وأصلك"

رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"

بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. زينة تطالب جمهورها بالدعاء لها

عاجل .. أول تعليق من رجاء الجداوى بعد إصابتها بـ"كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب