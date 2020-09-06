تعرف على ثاني المباريات الودية لبرشلونة





أعلن برشلونة الإسباني عن ثاني مبارياته الودية التي يستعد لخوضها وذلك ضمن المباريات التحضيرية له في الموسم الجديد.





وأكد موقع برشلونة الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض ثاني مبارياته الودية أمام جيرونا يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف.





وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن أول مبارياته الودية في عهد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني سيخوضها السبت المقبل أمام ناستيك تاراجونا.





وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الفريق الأول سيخوض أول مباراة رسمية له في الموسم المقبل أمام فياريال في 26 أو 27 من الشهر الحالي.



