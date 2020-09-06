عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر





تلقي اللاعب الدولي المصري سام مرسي عرضا جديدا من انجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن صفوف فريقه ويجان.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي ميدلزبره فى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " انضم لسباق التعاقد مع اللاعب الدولي المصري سام مرسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري محط أنظار العديد من الأندية فى البريميرليج والشامبيون شيب أبرزها ستوك سيتي وبرايتون بالإضافة إلى كريستال بالاس.



