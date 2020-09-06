إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيب الفنان جمال يوسف بسرطان في البلعوم منذ فترة قليلة وأعلن عن ذلك المخرج تامر حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "حمزة" تعليقا عى صورة الفنان جمال يوسف قائلا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة".

وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".

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