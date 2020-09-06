بوسي شلبي تتذكر الراحلة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة في ذكرى ميلادها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتبت "بوسي" قائلة: "بكرة عيد ميلاد حبيبتي الغالية رجاء.. وحشتيني يا غالية.. عيد ميلادك.. كنتي بتجمعينا كلنا.. إن شاء الله بكرة نجتمع في الدعاء لك.. رجاء الجداوي".

ورحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وشكل رحيلها صدمة كبيرة للوسط الفني.

وشهد مسلسل لعبة النسيان آخر ظهور للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وتم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم ومن بطولة دينا الشربيني ونخبة من كبار الممثلين.

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